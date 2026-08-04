Crash in Finnland "ran"-Moderatorin Andrea Kaiser: Ehemann Sébastien Ogier nach Rallye-Unfall in Klinik geflogen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Julia W. Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier und "ran"-Moderatorin Andrea Kaiser sind seit 2014 verheiratet. Bild: Imago Images / STAR-MEDIA

Bei der Rallye-WM in Finnland kam es zu einem schweren Crash, bei dem Sébastien Ogier, der Mann von "Frühling"-Star und SAT.1-Moderatorin Andrea Kaiser, verletzt wurde. Erste Berichte geben jedoch vorsichtig Entwarnung.

Der neunfache Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier ist nach Informationen von "t-online" im Rahmen der Rallye-WM schwer verunglückt. Demnach ereignete sich der Unfall während der 17. Wertungsprüfung. Einsatzkräfte seien jedoch sofort vor Ort gewesen, um den 42-Jährigen und seinen Beifahrer Julien Ingrassia zu versorgen.

Offenbar keine schweren Verletzungen Das Fahrzeug des Franzosen wurde bei dem Crash offenbar stark beschädigt. Beide Insassen konnten sich aber selbst aus dem Fahrzeug befreien, wie "t-online" unter Berufung auf World Rallye Championship weiter berichtet. Ogier wurde demnach sicherheitshalber mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, sein Beifahrer Ingrassia wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Laut erster Informationen sollen die beiden Rallye-Fahrer keine schweren Verletzungen erlitten haben.

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Unklar ist, wie sich der Unfall auf Ogiers weitere Saison und das Ziel vom zehnten WM-Titel auswirken wird. Vor dem Crash führte der Motorsport-Star die Rallye-WM in Finnland mit mehr als 20 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sami Pajari an.

Ogier ist mit TV-Moderatorin Andrea Kaiser verheiratet Sébastien Ogier ist seit 2014 mit der SAT.1-Moderatorin und "Frühling"-Star Andrea Kaiser verheiratet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn. Kaiser moderierte unter anderem für das Sportmagazin "ran" verschiedene Sportevents. Auch bei weiteren Formaten, darunter "TV total Autoball" (2022) und der "Promi-Darts-WM" 2024, war sie als Co-Moderatorin tätig. Als Schauspielerin ist Kaiser außerdem in den neuen "Kommissar Rex"-Folgen und seit 2022 als Roberta Rossi in der ZDF-Serie "Frühling" zu sehen.