Mutmacherin
"Schau viel öfter zurück": Zehn Jahre nach Schicksalsschlag sendet Miriam Höller eine starke Botschaft
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Zehn Jahre nach den schwersten Monaten ihres Lebens blickt Miriam Höller bewusst zurück. Aus Schmerz wurde Stärke – und genau diese Erfahrung möchte sie heute mit anderen Menschen teilen. Ihre Worte machen Mut und zeigen, warum Hoffnung manchmal erst später zurückkehrt.
Es sind Erinnerungen, die ihr Leben für immer verändert haben. Vor zehn Jahren wurde Miriam Höller innerhalb weniger Wochen gleich mehrfach aus der Bahn geworfen. Heute spricht sie offen darüber – nicht, um Vergangenes aufzuwühlen, sondern um anderen Menschen Mut zu machen. In einem emotionalen Instagram-Video richtet sich die ehemalige Stuntfrau an ihre Community. Ihre wichtigste Botschaft lautet:
Schau viel öfter zurück, um zu sehen, was du alles schon geschafft hast.
Genau das macht sie selbst heute, zehn Jahre nach den Ereignissen, die ihr Leben komplett auf den Kopf stellten.
Unfall und Verlust veränderten alles
Im Sommer 2016 erlitt Miriam Höller bei einem Stunt-Unfall schwere Verletzungen und brach sich beide Füße. Damit zerplatzte nicht nur ihre Karriere als Stuntfrau – nur wenige Wochen später folgte der nächste Schicksalsschlag. Ihr damaliger Lebenspartner Hannes Arch kam bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben.
Im Video beschreibt sie, wie sich damals innerhalb kürzester Zeit alles veränderte: "Und dann ging alles wahnsinnig schnell, weil kurze Zeit später mein Lebenspartner gestorben ist." Sie ergänzt:
Und die Säule meines Privatlebens ebenfalls zusammengebrochen ist.
Neben der Trauer verlor sie auch ihre finanzielle Sicherheit. Das gemeinsame Haus konnte sie nicht mehr halten.
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"Habe lange gedacht, nie wieder glücklich zu sein"
In dieser Zeit stellte sich Miriam Höller immer wieder dieselbe Frage:
Wofür eigentlich jetzt noch weitermachen? Wofür eigentlich kämpfen?
Sie beschreibt, wie sich ihr Leben plötzlich ungerecht anfühlte und sie erkennen musste, dass sich nicht alles kontrollieren lässt. Besonders offen spricht sie darüber, wie aussichtslos damals alles erschien:
Und deswegen mache ich das Video: Weil ich so lange gedacht habe, nie wieder glücklich zu sein.
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Mit ihrer Geschichte möchte sie anderen Mut machen
Heute sieht die 39-Jährige vieles anders. Sie weiß inzwischen, dass selbst die dunkelsten Zeiten vorübergehen können. Deshalb richtet sie eine klare Botschaft an alle Menschen, die gerade kämpfen:
Kämpfe! Geh da raus, bewege dich und hol dir das, was du haben möchtest.
Sie selbst kann heute sagen, dass sie wieder glücklich ist. Vor allem hat sie gelernt, sich auch in schwierigen Momenten auf sich selbst verlassen zu können. Zum Schluss gibt sie ihren Follower:innen noch zwei Ratschläge mit auf den Weg: "Schau dich um, schau dir deine Vergangenheit an, woher du kommst und was du alles schon geschafft hast. Und geh da raus, triff mutige Entscheidungen genau in dem Moment, wo du Angst verspürst, weil das genau die Momente sind, in denen du dir selbst beweisen kannst, dass du zu so viel mehr fähig bist und stärker bist, als du eigentlich glaubst."
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Auch privat hat Miriam Höller ihr Glück wiedergefunden
Mit den Jahren hat Miriam Höller ihren Frieden mit der Vergangenheit gefunden. Bereits im vergangenen Jahr erklärte sie im Interview mit der Nachrichtenagentur "spot on news", sie sehe sich heute als "sehr starke, gereifte, souveräne Frau". Auch den Verlust ihres früheren Partners habe sie inzwischen verarbeitet. Privat hat für sie inzwischen ein neues Kapitel begonnen: Seit 2025 ist Miriam Höller mit "First Dates"-Gastgeber und Starkoch Roland Trettl liiert.
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