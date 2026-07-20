"Hasse das Bild" Schluss mit dem "Powerfrau"-Klischee: Karoline Herfurth findet klare Worte Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Julia W. Auf Joyn ansehen Stars in Bars mit Karoline Herfurth Videoclip • 04:15 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Karoline Herfurth findet im Podcast mit Barbara Schöneberger klare Worte zum gesellschaftlichen Druck, dem Frauen ausgesetzt sind: Die Idee der "Powerfrau", die einfach alles schafft, sei ein Mythos.

Karoline Herfurth zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands. Mit Filmen wie "Mädchen, Mädchen", "Fack ju Göhte" oder jüngst "Wunderschöner" feierte die 42-Jährige große Erfolge. Doch Herfurth ist nicht nur Schauspielerin und Regisseurin: Mit ihrem Mann Christopher Doll hat sie zwei Kinder - sie kennt daher die Herausforderungen, mit denen heute viele Frauen konfrontiert sind.

"Ich hasse das Bild von dieser Powerfrau" Im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger sprach Herfurth Anfang Juli daher offen über das moderne Frauenbild und sparte dabei nicht mit Kritik. Auf Schönebergers Frage, ob Frauen heute unter besonderem Druck stünden, antwortete sie prompt: "Ja, ja, ja, auf jeden Fall. Ich hasse das Bild von dieser Powerfrau, die alles unter den Hut kriegt", sagte die Schauspielerin und ergänzte: "Ich finde, das ist eine Zumutung. Es ist gar nicht möglich."

Nach Einschätzung der 42-Jährigen steige der gesellschaftliche Druck weiter - doch statt immer höherer Erwartungen an Frauen zu stellen, müsse sich vielmehr die Arbeitswelt grundlegend verändern. "Man sollte anfangen, über eine Arbeitswelt nachzudenken, die vielleicht für mehrere gut ist und nicht nur für wenige", fordert Herfurth.

Karoline Herfurth war schon bei "Wer stiehlt mir die Show?" Ganze Folge Wer stiehlt mir die Show? Die Jubiläumsstaffel mit Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz Verfügbar auf Joyn Folge vom 19.10.2025 • 160 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

"Das ist ja absurd" Was Herfurth vor allem unter den Nägeln brennt, geht jedoch noch tiefer. "Warum ist es immer noch so, dass für Frauen Kinder zu kriegen bedeutet, existenziell abhängig zu werden?", fragt sie. Tatsächlich leisten Frauen nach Daten des Statistischen Bundesamtes 44,3 Prozent mehr unbezahlte Arbeit in Haushalt und Familie als Männer, weshalb Frauen deutlich häufiger in Teilzeitjobs arbeiten. Die Folgen: geringere Einkommen, geringere Rente - und eine finanzielle Abhängigkeit vom Partner oder der Partnerin.

Das ist ja absurd. Und das kann man definitiv umbauen. Karoline Herfurth in "Waffeln einer Frau"

Ändern ließe sich das etwa, indem Care-Arbeit gesellschaftlich stärker anerkannt würde. Viele Frauen hätten etwa durch Pflege und Haushalt statistisch betrachtet eine 96-Stunden-Woche, stellt Herfurth klar. "Care-Arbeit muss entlohnt werden, weil keine Gesellschaft ohne sie leben kann", sagt die Schauspielerin. "Dass das immer umsonst passiert, ist einfach indiskutabel."

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