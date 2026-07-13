"Du hast mich geghostet"
"Starnacht am Wörthersee": Was hinter der Ghosting-Geschichte von Vanessa Mai und Hans Sigl steckt
Aktualisiert:von Julia W.
:newstime
"Der Bergdoktor": Diese Stars haben die Serie verlassen
Videoclip • 01:08 Min • Ab 12
Obwohl von der ARD aus dem Hauptprogramm verbannt, zog die "Starnacht am Wörthersee" wieder hochrangige Schlagerstars auf die Bühne. Unter ihnen: Vanessa Mai. Dort nutzte Moderator Hans Sigl die Gelegenheit, um die Sängerin zur Rede zu stellen.
In diesem Jahr wurde die "Starnacht am Wörthersee" anders als gewohnt nicht im Ersten, sondern im MDR übertragen – die ARD hatte die Show zuvor aus dem Hauptprogramm verbannt.
Der guten Stimmung vor Ort tat das keinen Abbruch: Neben den Moderatoren Barbara Schöneberger und "Bergdoktor"-Star Hans Sigl strömten Schlagerstars wie Al Bano, Ray Dalton, Beatrice Egli, Melissa Naschenweng oder Semino Rossi auf die Bühne vor traumhafter Kulisse.
Zu den Stars an diesem Samstagabend zählte auch Vanessa Mai, die ihren Klassiker "Ich sterb für dich" zum Besten gab. Nach ihrem Auftritt blieb die 34-Jährige noch kurz auf der Bühne, um mit Hans Sigl über ihre bevorstehende Tour und ihren Podcast mit Lola Weippert zu sprechen.
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"Doch, du hast mich geghostet"
Wo der Schlagerstar gerade neben ihm auf der Bühne stand, nutzte Hans Sigl die Chance offenbar auch für einen kleinen Seitenhieb. "Auf Instagram, wenn man dir folgt und du dann vielleicht auch mal zurück antwortest, hüstel hüstel hüstel", stichelte der "Bergdoktor" laut "Hörzu". Offenbar hatte die Sängerin auf eine Nachricht des "Bergdoktors" nicht geantwortet.
"Du musst das jetzt ein bisschen aufklären. Ich hab dich nicht geghostet. Wirklich nicht", entgegnete Vanessa Mai. Davon wollte der "Bergdoktor" allerdings nichts wissen: "Doch, du hast mich geghostet", stichelte Hans Sigl mit einem Augenzwinkern weiter.
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Der Schlagerstar gab schließlich zu, dass Sigl ihr geschrieben habe. "Und ich habe vergessen, zurückzuschreiben", erklärte sie. Mit einer Charmeoffensive versuchte Mai schließlich, die Wogen zu glätten: "Ich bin dein größter Fan."
Damit gab sich der "Bergdoktor" dann offenbar zufrieden. Er ließ die Sache auf sich beruhen und wechselte das Thema.
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