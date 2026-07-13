"Du hast mich geghostet" "Starnacht am Wörthersee": Was hinter der Ghosting-Geschichte von Vanessa Mai und Hans Sigl steckt Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Julia W. :newstime "Der Bergdoktor": Diese Stars haben die Serie verlassen Videoclip • 01:08 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Obwohl von der ARD aus dem Hauptprogramm verbannt, zog die "Starnacht am Wörthersee" wieder hochrangige Schlagerstars auf die Bühne. Unter ihnen: Vanessa Mai. Dort nutzte Moderator Hans Sigl die Gelegenheit, um die Sängerin zur Rede zu stellen.

Zu den Stars an diesem Samstagabend zählte auch Vanessa Mai, die ihren Klassiker "Ich sterb für dich" zum Besten gab. Nach ihrem Auftritt blieb die 34-Jährige noch kurz auf der Bühne, um mit Hans Sigl über ihre bevorstehende Tour und ihren Podcast mit Lola Weippert zu sprechen.

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"Doch, du hast mich geghostet" Wo der Schlagerstar gerade neben ihm auf der Bühne stand, nutzte Hans Sigl die Chance offenbar auch für einen kleinen Seitenhieb. "Auf Instagram, wenn man dir folgt und du dann vielleicht auch mal zurück antwortest, hüstel hüstel hüstel", stichelte der "Bergdoktor" laut "Hörzu". Offenbar hatte die Sängerin auf eine Nachricht des "Bergdoktors" nicht geantwortet. "Du musst das jetzt ein bisschen aufklären. Ich hab dich nicht geghostet. Wirklich nicht", entgegnete Vanessa Mai. Davon wollte der "Bergdoktor" allerdings nichts wissen: "Doch, du hast mich geghostet", stichelte Hans Sigl mit einem Augenzwinkern weiter.

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Der Schlagerstar gab schließlich zu, dass Sigl ihr geschrieben habe. "Und ich habe vergessen, zurückzuschreiben", erklärte sie. Mit einer Charmeoffensive versuchte Mai schließlich, die Wogen zu glätten: "Ich bin dein größter Fan." Damit gab sich der "Bergdoktor" dann offenbar zufrieden. Er ließ die Sache auf sich beruhen und wechselte das Thema.