"Mein Körper, meine Regeln"
Stefanie Giesinger wehrt sich gegen Kritik an Schwangerschaftsabbruch
Aktualisiert:von Julia W.
Stefanie Giesinger war in einer aktuellen Folge des "Sophie Passmann Podcast" zu Gast. Dort sprach sie mit Host Sophie Passmann über ein sehr privates Thema: ihren Schwangerschaftsabbruch - und die negativen Reaktionen, die sie erhielt, nachdem sie die Abtreibung öffentlich machte.
Den "Sophie Passmann Podcast" findest du auf Joyn
Erstmals hatte Stefanie Giesinger 2024 in ihrem Podcast "G Spot" über ihre ungeplante Schwangerschaft und den darauffolgenden Abbruch gesprochen. "Ich wollte keine Mutter werden, zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht", erklärte sie damals.
Im Podcast mit Sophie Passmann berichtete sie nun von Anfeindungen, die sie danach erhielt. "Ich habe danach noch einen Job gemacht mit Levis", sagte die GNTM-Gewinnerin 2014 laut "Focus". "Selbst Monate später, wenn Levis ein Foto von mir gepostet hat, die Kommentare darunter: 'Kindermörderin, ich hoffe, dir passiert genau das, was du deinem Kind angetan hast.'", erzählt Giesinger.
Hier siehst du die Folge mit Stefanie Giesinger
Stefanie Giesinger: "Es war ein Zellhaufen"
Bei Kritik sei Giesinger durchaus bereit, ihre Meinung zu reflektieren und möglicherweise zu überdenken. Beim Thema Schwangerschaftsabbruch habe sich an ihrer Haltung jedoch nichts geändert. "Bitch, das Ding war ein paar Wochen in meiner Gebärmutter", sagte sie laut "Focus" und ergänzte: "Es war ein Zellhaufen. Entspannen Sie sich."
Sie habe mit der massiven Kritik gut umgehen können, weil sie eine klare Haltung zu dem Thema habe. "Mein Körper, meine Regeln", stellte sie klar. Für sie stehe dabei die Selbstbestimmung von Frauen im Vordergrund.
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