Ein TV-Auftritt machte sie 1999 unfreiwillig berühmt: Regina Zindler und ihr "Maschendrahtzaun". Rund 25 Jahre später wendet sich nun ihr Mann mit einer traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit: Regina Zindler ist schwer erkrankt.

1999 klagte Regina Zindler in der Gerichtsshow "Barbara Salesch" gegen ihren Nachbarn, dessen Knallerbsenstrauch in ihren Maschendrahtzaun hineinwucherte. Ein Auftritt, durch den Zindler zur TV-Ikone wider Willen wurde: Der damalige " TV total "-Moderator Stefan Raab griff die Szene auf und machte aus Zindlers sächsischen Zitaten einen Song - "Maschen-Draht-Zaun" wurde zum Megahit.

Heute, rund 25 Jahre später, steht es schlecht um Regina Zindler. Wie ihr Ehemann der "Bild"-Zeitung sagte, leidet die 79-Jährige an Krebs. Sie werde derzeit palliativ betreut, wolle keinen Besuch mehr empfangen. "Ihr bleiben noch vier Wochen, vielleicht acht. Ich werde bis zum Schluss für sie da sein", erklärte er.

TV-Ruhm mit Schattenseiten

Nach dem Erfolg von "Maschen-Draht-Zaun" trat Zindler immer wieder in Talkshows auf. Der ungeplante TV-Ruhm hatte jedoch Schattenseiten: Die öffentliche Aufmerksamkeit wurde schnell zu viel. Schaulustige pilgerten zu ihrem Haus, Teile des Maschendrahtzauns sollen verschwunden sein. Hinzu kam der öffentliche Spott, dem sie wegen ihres Dialekts ausgesetzt war.

Schließlich zog sich Schindler aus der Öffentlichkeit zurück, verkaufte ihr Haus in Sachsen und zog nach Berlin. Später kehrte sie nach Sachsen zurück, wo sie zuletzt in Zwickau lebte.

In einem Interview aus dem Jahr 2014 zeigte sie sich laut "t-online" versöhnlich gegenüber Raab: Er habe nur ein Lied gemacht. Finanziell habe sie davon profitiert: 75.000 D-Mark soll ihr der Rummel um den Maschendrahtzaun eingebracht haben, was umgerechnet etwa 38.000 Euro entspricht.