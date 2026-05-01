Der neue "Ostfriesenkrimi" Mord zwischen Stachelschweinen: Hier wurde "Ostfriesensturm" gedreht Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von teleschau Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote), Frank Weller (Tom Radisch, links) und Rupert (Barnaby Metschurat) werden diesmal nicht nur mit perfiden Morden, sondern auch mit einer Familientragödie konfrontiert. Und sie werden zu einem Tatort in "Birgit's Zoo" gerufen ... Bild: ZDF/Michael Ihle

Die beliebten "Ostfriesenkrimis" nach Klaus-Peter Wolf werden in der Urlaubsregion rund um Norden und Aurich gedreht. Im neuesten Film "Ostfriesensturm" lernen die Zuschauer:innen einen ganz besonderen Ort kennen, den man bisher noch nie sah - es wird tierisch!

Zentraler Drehort der beliebten ZDF-Krimireihe ist Norden, eine der ältesten Städte Ostfrieslands. Hier am Marktplatz steht das Backsteingebäude aus dem 17. Jahrhundert, das in den Filmen die Dienststelle der Ermittler:innen Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote), Frank Weller (Tom Radisch, links) und Rupert (Barnaby Metschurat) darstellt. Die Kriminalpolizei wiederum hat ihre Zentrale in Aurich. Zumindest dienen die Außenfassade und der Eingangsbereich der dortigen Stadtverwaltung als Kulisse. Viele Szenen werden in Norddeich gedreht, einem am Strand gelegenen Stadtteil von Norden. Er ist unter anderem für seine Strandpromenade beliebt, die man auch in "Ostfriesensturm" häufiger sieht.

Samstag, 02.05. 20:15 Uhr • Ostfrieslandkrimis Ostfriesensturm Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Norddeich und Pilsum sind in "Ostfriesensturm" im Lockdown Zu Beginn des Films herrscht in einer sommerlichen Szene das gewohnt lebendige Touristen-Treiben am Strand von Norddeich. Alles scheint normal. Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen findet gerade noch einen Platz auf der Terrasse einer Strandbar - natürlich nicht irgendeiner, sondern der real existierenden Strandbar "Watt n' Blick" mit ihrem imposanten Nordseepanorama. Doch dann verändert sich etwas. Die Zeit vergeht, die Terrasse leert sich, ebenso die Straßen und Strände. Der Grund: "Ostfriesensturm" spielt zu Beginn der Coronapandemie. Die Tourist:innen mussten die Urlaubsregion verlassen, die Menschen dürfen nur zum Einkaufen raus, Restaurants und andere Einrichtungen sind geschlossen. Zu sehen sind die realen Hotels "Hotel am Deich" und "Hotel Simone & Ostfriesische Teestube" mit Schildern wie: "Wi hebbt dicht". Ein bekannter lokaler Supermarkt, der auf Toilettenpapier-Mangel hinweist, dient ebenfalls als Kulisse. Nach einer Drohnenkamerafahrt über die Pilsumer Kreuzkirche sieht man einen Polizeiwagen durch die leeren Straßen des nahegelegenen Ortes fahren. Wenig später wird ein makaber inszenierter Toter in einer der Pilsumer Ferienwohnungen gefunden.

Mord in einem besonderen Zoo Es dauert nicht lange und die Ermittler:innen werden zu einem weiteren Leichenfund gerufen: in einem Zoo namens "Birgit's Tiergarten". Auch diesen besonderen Ort, der eigentlich viel zu beschaulich für solch einen grausamen Mord ist, gibt es wirklich. Er wurde auch schon einmal in der Reihe "die nordreportage" vorgestellt und liegt in der Gemeinde Rechtsupweg, zwischen Norden und Aurich. Der kleine, privat geführte Tiergarten erstreckt sich über 28.000 Quadratmeter. Er beherbergt keine Löwen, Tiger, Elefanten und Eisbären, sondern Stachelschweine, Hängebauchschweine, zahlreiche Vögel, darunter Pfaue, sowie Lamas, Kängurus, Zwergziegen, Schafe und Esel. Auch Meerschweinchen und Eichhörnchen kann man in "Birgit's Tiergarten" beobachten. Einige der Tiere darf man sogar füttern. Wer mag, kann auch eine Patenschaft für eines der Tiere übernehmen und so den Zoo finanziell unterstützen. Neben einer Streichelwiese gibt es für die jüngeren Besucher:innen auf dem Areal auch einen kleinen Spielplatz, ein Terrassencafé für die ganze Familie ist vorhanden. Von November bis Februar ist im kleinen Zoo Winterpause. Die Dreharbeiten für "Ostfriesensturm" fanden unter anderem im Kleintierzoo statt. Tiergartenchefin Birgit Phillips, die den Tiergarten 2015 übernahm, spielt als Komparsin mit. Sie verkörpert jene Zoomitarbeiterin, die beim Füttern der Stachelschweine das Mordopfer entdeckt. "Ich musste nur starr stehen, Gottseidank", sagt sie lachend in einem Videobeitrag eines regionalen Senders, der am Rande der Dreharbeiten entstand. Du möchtest wissen, wie es in Birgit's Tiergarten aussieht? Dann schau dir "Ostfriesensturm" am Samstag, 2. Mai, 20:15 Uhr, im ZDF-Livestream auf Joyn an!