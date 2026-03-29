"Wenig Wertschätzung"
Nach Aus bei "Hallo Deutschland": Lissy Ishag rechnet mit ZDF ab
Veröffentlicht:von Julia W.
Fast 13 Jahre war Lissy Ishag das Gesicht der Boulevardsendung "Hallo Deutschland", nun ist Schluss: Das ZDF hat sich für einen Moderator:innen-Wechsel entschieden. Nun übt die Moderatorin Kritik am ZDF.
Am Mittwoch gab das ZDF bekannt, dass die Moderator:innen Lissy Ishag, Tim Niedernolte und Babette von Kienlin das ZDF-Magazin "Hallo Deutschland" verlassen werden. Ihr bisheriger Moderationskollege Marvin Fischer wird das ZDF-Magazin künftig mit Sandra Maria Gronewald moderieren.
Ishag, die seit 2013 Teil des Formats war, äußerte sich nun deutlich zum Umgang des Senders mit ihrer Absetzung.
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Überrascht habe sie die Entscheidung nicht, erklärte Ishag im Gespräch mit "dwdl.de". "Von der Entscheidung wusste ich schon länger. Das ist das Berufsrisiko, dass man leicht ersetzt werden kann. Dessen bin ich mir natürlich bewusst", sagte sie.
Kritik übt sie jedoch an der Art der Kommunikation: "Was nicht schön war, war die Kommunikation rund um dieses Thema. Das muss man so deutlich sagen. Auch wenn Arbeitgeber keine guten Neuigkeiten haben, kann man wertschätzend und empathisch kommunizieren."
"Wenig Wertschätzung" - ZDF reagiert
Wie unzufrieden Ishag mit dem Umgang des Senders ist, zeigt sich auch an ihrem sofortigen Abschied. Dies sei "eine Konsequenz resultierend aus einer längeren Phase, in der ich wenig Wertschätzung wahrgenommen habe". Anders sei das bei ihrem neuen Arbeitgeber Radio Mixtape, bei dem sie bereits seit einiger Zeit parallel arbeitet. Die Arbeit beim ZDF passe nicht mehr zu ihren Vorstellungen "eines unterstützenden Arbeitsplatzes."
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Das ZDF weist die Vorwürfe auf Nachfrage von "dwdl.de" zurück. Ein Sprecher erklärte, die betroffenen Moderator:innen seien bereits 2023 über die geplanten Veränderungen informiert worden. "In dieser Zeit hat die Redaktionsleitung regelmäßig und transparent mit allen Beteiligten gesprochen", heißt es. Der Wechsel sei lange im Voraus angekündigt worden, die Kommunikation sei aus Sicht des Senders "umsichtig und intensiv" erfolgt.
"Wir bedauern, dass Lissy Ishag dies als zu wenig und zu wenig empathisch empfunden hat. Wir bedanken uns bei ihr für fast 13 Jahre gute Zusammenarbeit als Moderatorin", hieß es.
Co-Moderator Niedernolte zeigt sich versöhnlicher
Auch Ishags Co-Moderator Tim Niedernolte wird "Hallo Deutschland" verlassen - doch er schlug versöhnlichere Töne an. "Natürlich hätte ich diese erfolgreiche Sendung, die mir so ans Herz gewachsen ist, gerne noch ein bisschen länger moderiert", sagte er gegenüber der Münchner "Abendzeitung".
Dennoch hob der 47-Jährige vor allem die positiven Seiten seiner Zeit beim ZDF hervor. "So gehe ich im Sommer mit großer Dankbarkeit für 16 erfüllte und abwechslungsreiche Moderationsjahre im ZDF“, sagt er der "AZ".
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