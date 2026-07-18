Aus und vorbei! Nach 46 Jahren die letzte Staffel: ZDF macht Schluss mit "Ein Fall für zwei" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom "Ein Fall für zwei" endet für für Benni Hornberg (Antoine Monot, Jr., l.) und Leo Oswald (Wanja Mues, r.). Bild: ZDF und Bettina Müller

Der Freitagabend mit spannenden Kriminalfällen und einem ungleichen Ermittler-Duo gehört bald die Vergangenheit an. Das ZDF beendet "Ein Fall für zwei" nach 46 Jahren. Das steckt dahinter.

Der Freitagabend im ZDF verliert einen Klassiker. Nach insgesamt 46 Jahren verabschiedet sich "Ein Fall für zwei" endgültig vom Bildschirm. Bevor die Lichter ausgehen, erwartet die Zuschauer:innen jedoch ein letzter gemeinsamer Fall: Eine finale Staffel mit vier Episoden und ein großer Spielfilm sollen die Geschichte würdig abschließen.

Letzte Fälle für Leo Oswald und Benni Hornberg Seit 2014 stehen Wanja Mues als Privatdetektiv Leo Oswald und Antoine Monot Jr. als Rechtsanwalt Benni Hornberg gemeinsam vor der Kamera. Während Hornberg die Mandanten vertritt, liefert Oswald die entscheidenden Hinweise - oft zur Überraschung von Staatsanwältin Claudia Strauss, gespielt von Bettina Zimmermann. Schon im September zeigt das ZDF die vorletzte Staffel des Duos. Im kommenden Jahr folgt dann die 13. und zugleich letzte Staffel. Den endgültigen Schlusspunkt setzt anschließend ein 90-minütiger Spielfilm, der 2027 produziert werden soll.

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ZDF erklärt das Aus der Kult-Reihe Dem Sender fällt der Abschied nach eigenen Angaben alles andere als leicht. "'Ein Fall für zwei' hat den ZDF-Freitagskrimi über mehr als vier Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt und Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern begleitet."

Umso schwerer fällt nach reiflicher Überlegung die Entscheidung, die Reihe zu beenden. ZDF-Sprecher:in

Der Freitagskrimis bleibt dem Programm dennoch erhalten. Künftig will sich das ZDF nach eigenen Angaben stärker auf weniger Formate auf dem Sendeplatz konzentrieren - darunter fallen beispielsweise "Der Alte", "Die Chefin" und das neue Format "Mordufer".

Hauptdarsteller verabschieden sich emotional Auch Wanja Mues blickt mit Wehmut auf das Ende.

Das tut mir leid für die vielen Millionen treuer Fans, die uns am Freitagabend regelmäßig begleitet haben. Wanja Mues

Sein Kollege Antoine Monot Jr. richtet den Blick dagegen nach vorn: "Unser ganz persönlicher 'Fall für Mues und Monot' ist noch lange nicht vorbei: Wir stehen gemeinsam mit dem Live-Hörspiel Pater Brown auf der Bühne und drehen 2027 den 90-Minüter 'Ein Fall für zwei', der dann als Abschluss im ZDF ausgestrahlt wird. Darauf freuen wir uns", sagt er gegenüber dem ZDF.

Eine Reihe, die Fernsehgeschichte schrieb Als am 11. September 1981 die erste Folge über die Bildschirme flimmerte, ahnte wohl niemand, dass daraus eine der langlebigsten Krimi-Reihe Deutschlands werden würde. Damals traf der spätere Kult-Ermittler Josef Matula, gespielt von Claus Theo Gärtner, erstmals auf Rechtsanwalt Dieter Renz (Günter Strack). Vor allem Matula entwickelte sich über Jahrzehnte zum Gesicht der Reihe. Lederjacke, markante Stimme und sein unnachahmlicher Ermittlungs-Stil machten ihn für viele Zuschauer:innen zum Inbegriff des ZDF-Freitagskrimis. Nach 300 Folgen verabschiedete sich Gärtner 2013 schließlich - und damit endete bereits eine prägende Ära. Ein Jahr später wagte das ZDF einen Neuanfang. Trotz des bekannten Titels sprach der Sender damals von einer "vollkommen neuen Serie". Mit Wanja Mues und Antoine Monot erhielt "Ein Fall für zwei" ein neues Gesicht. Seit 2014 entstanden bis heute insgesamt 46 Folgen mit den beiden.