Die Schauspielerin privat "Ostfriesenkrimi"-Star Picco von Groote: Das ist das Geheimnis hinter dem ungewöhnlichen Namen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote) ermittelt in "Ostfriesensturm" in einem neuen Mordfall an der Nordseeküste. Bild: ZDF und Michael Ihle

Seit drei Jahren sehen wir Picco von Groote als Ermittlerin Ann Kathrin Klaasen in den "Ostfriesenkrimis". Ihre Mutter animierte sie einst, Schauspielerin zu werden - im Gegensatz zu ihrem Papa. Später überzeugte sie ihn mit ihrem Talent. Und was hat es mit ihren ungewöhnlichen Vornamen auf sich?

Norddeich, ein belebtes Strandcafé: Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote) nimmt Platz und denkt an einen Fall, der sie körperlich und seelisch an ihre Grenzen brachte. Rückblende, Beginn der Covid-Pandemie. Kaum jemand verlässt das Haus, dennoch passieren im idyllischen Küstenort zwei brutale Morde - nach einem identischen Muster. Die Ermittlungen führen die Polizistin und ihren Kollegen und Partner Frank Weller (Tom Radisch) schließlich auf die Spur eines Auftragskillers (beeindruckend böse: Jakob Diehl). Beide geraten dabei selbst in höchste Lebensgefahr. "Ostfriesensturm" ist bereits der neunte Krimi der Reihe, in dem Picco von Groote die Hauptrolle spielt. Der Fall wird am 2. Mai im ZDF ausgestrahlt. Dass die Fälle bisweilen sehr intensiv sind, gefällt der Schauspielerin, wie sie kürzlich in "Moin.de" verriet. "Die Ostfriesenkrimis sind oft schon etwas düsterer. Das macht sie aber auch so spannend."

Heute, 20:15 Uhr • Ostfrieslandkrimis Ostfriesensturm Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Picco von Groote: "Ich bin ein Kind meiner Heimat" Dabei ist die Schauspielerin alles andere als eine finstere Zeitgenossin. "Ich bringe diese rheinische Lebensfreude mit und bin ein Kind meiner Heimat", sagte sie 2015 in einem Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Was sie hingegen nicht geerbt hat, ist ihre Begabung. In der "B.Z." erzählte sie einst: "Ich komme nicht aus einer Schauspielerfamilie, meine Mutter war Arzthelferin und mein Vater hat als Kaufmann gearbeitet." Ihre Mutter habe ihr einst den Impuls gegeben, ihr Glück als Schauspielerin zu versuchen. 1981 in Köln geboren, ging Picco von Groote in Bad Honnef zur Schule und hatte dort in einer Musical-AG sichtlich Spaß. "Für meinen Vater war das natürlich erst ein Albtraum!", gestand sie. "Aber als ich dann während des Studiums meine erste Hauptrolle in 'Der kleine Prinz' hatte, konnte ich ihn überzeugen." Sie studierte von 2001 bis 2005 an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Ihr bürgerlicher Vorname lautet Bettina. Warum also Picco? Das verriet sie einst der Deutschen Presse-Agentur: "Ich wurde nie anders genannt. Denn seit ich als Jüngste der Geschwister auf die Welt gekommen bin, hat meine Mutter konsequent Picco zu mir gesagt."

2015 hatte sie ihre erste Hauptrolle im Film "Starfighter" Nach einigen Theater-Engagements stand Picco von Groote 2011 für den Film "Was bleibt" erstmals vor der Kamera. Vier Jahre später gelang ihr der Durchbruch als Hauptfigur in "Starfighter - Sie wollten den Himmel erobern". Darin ist sie als Witwe eines abgestürzten Piloten der umstrittenen Kampfjets zu sehen, die gegen das Schweigen der Bundeswehr und des Herstellers Lockheed ankämpft. Für Picco von Groote war das Eintauchen in die Rolle einer Hausfrau in den 1960ern ein spannendes Erlebnis. "Es war fast ein bisschen beklemmend", erzählte sie später in der teleschau. Der Frauentypus der damaligen Zeit sei ihr persönlich sehr fremd. "Ich fühle mittlerweile eine große Dankbarkeit all den Emanzen gegenüber, die in den 60ern und 70ern gegen die alten Frauenklischees zu Felde gezogen sind und von denen wir heute natürlich profitieren."

Von Nebenrollen bis zur "Ostfriesland"-Kommissarin: Immer wieder Krimis In der Folgezeit hatte die Darstellerin immer wieder Episodenrollen in den verschiedensten Krimi-Formaten. So hatte sie Auftritte im "Tatort", bei "SOKO Leipzig" und "SOKO Köln" oder bei "Morden im Norden". In den "Ostfrieslandkrimis" wurde sie schließlich zur festen Größe. Dass sie dabei immer wieder mit widrigen Wetterbedingungen konfrontiert wird, stört Picco von Groote nicht. "Das Wetter ist hier oben natürlich oft nicht kalkulierbar. Doch das Team ist sehr gut eingespielt", betont sie in "Moin.de". Und fügt gelassen hinzu: "Man weiß, der Regen bleibt nicht lang, der Wind pustet ihn einfach davon." Einzig ihr Dienstauto habe neuerdings hin und wieder mit den feuchten Bedingungen zu kämpfen. "Der Twingo von Ann Kathrin ist etwas in die Jahre gekommen und springt nicht immer an." Das war im Frühjahr 2026 besonders herausfordernd. Zwei neue Episoden wurden gedreht. Die ersten beiden Drehwochen seien sehr hart gewesen, so die Schauspielerin. Minusgraden, starker Ostwind, Schneegestöber - und das über viele Stunden hinweg. "Das war nicht vergleichbar mit den letzten Jahren." Wann diese beiden Folgen gesendet werden, steht noch nicht fest.

Picco von Groote privat: glücklich mit Mann und Kind Persönlich hat die Darstellerin längst ihr Glück gefunden: Seit 2012 ist sie mit ihrem Ehemann Moritz verheiratet, der im Marketingbereich arbeitet. Gemeinsam haben sie einen Sohn, der 2017 zur Welt kam. Wenn Picco von Groote zwischen den Dreharbeiten zu Hause ist, verbringt sie viel Zeit mit ihrem Sohn, um "ihre Abwesenheit zu kompensieren". Ansonsten kämen ihr Partner und der gemeinsame Nachwuchs gut miteinander klar. "Die beiden machen das wunderbar", erklärte die Darstellerin in einem Interview mit "t-online". "Ostfrieslandkrimis - Ostfriesensturm" läuft am Samstag, dem 2. Mai um 20:15 Uhr im ZDF. Zur selben Zeit ist der Krimi im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.