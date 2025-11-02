DMAX Live
DMAX live streamen auf Joyn
Für Natur-Freunde und Auto-Fans ist DMAX genau der richtige Sender. Hier erforschen die Monster Jäger alte Mythen und Legenden, die Schatzsucher von Goldrausch versuchen ihr Glück in Colorado und die Asphalt Cowboys reisen in ihren tonnenschweren LKWs quer durch Europa. Neben spannenden TV-Sendungen wie Abenteuer Autobahn und Border Control hat DMAX auch viele fesselnde Tier-Serien wie Crocodile Gold zu bieten. Auch TV-Sendungen wie Die Klapperschlangen-Jäger und Die Pythonjäger gewähren einen Einblick in die Natur der Reptilien. All diese Serien und noch viel mehr kannst du auf DMAX anschauen. Wenn du keine Lust mehr auf lineares Fernsehen hast, bist du hier genau richtig. Denn auf Joyn kannst du alle DMAX Sendungen im Live-Stream online schauen. Mit Joyn PLUS+ sogar in HD mit weniger Werbung - du kannst es einfach kostenlos ausprobieren.
Die Highlights im DMAX Live-Stream
Im Live-Stream auf DMAX laufen diverse TV-Sendungen wie Alaskan Bush People, Naked Survival und Sidneys Welt. Doch worum geht es bei diesen Sendungen genau?
Die Alaskan Bush People sind eine besondere Familie, die seit 30 Jahren in der Wildnis Alaskas lebt. Gemeinsam mit ihren Kindern bestreiten Ami und ihr Mann ihren Alltag abseits der modernen Zivilisation: Ohne Strom, Smartphones und Internet. Sie versorgen sich selbst, haben ihre eigene Sprache erfunden und nennen sich das "Wolfsrudel". Abgeschieden von der Realität begegnen der Familie manchmal Monate lang keine Außenstehenden. Werden die Alaskan Bush People ihren Traum, in der Wildnis Alaskas zu leben, für immer in die Tat umsetzen können? Das findest du heraus, wenn du die TV-Sendung im DMAX Live-Stream auf Joyn online anschaust.
Doch der Sender hat noch viel mehr zu bieten. In der DMAX TV-Sendung Naked Survival: Ausgezogen in der Wildnis geht es nicht um einen fröhlichen FKK-Urlaub, sondern ums nackte Überleben. Zufällig gewürfelte Paare, die sich vorher noch nie gesehen haben, müssen 21 Tage in den unwirtlichsten Regionen der Welt überstehen - ohne Ausrüstung und Nahrungsvorräte. Die nackten Pärchen müssen also nicht nur Wasser und Nahrung auftreiben, sie müssen sich auch vor gefährlichen Tieren schützen. Denn hungrige Hyänen, riesige Krokodile und aggressive Giftschlangen machen den Teilnehmer*innen das Leben schwer. Ob es die Paare schaffen oder nicht, findest du live auf Joyn heraus. Schau dir ganze Folgen von Naked Survival im Live-Stream online auf Joyn an.
Alles für Auto-Fans
Auch die größten Auto-Fans kommen bei DMAX auf ihre Kosten. Auf Joyn kannst du TV-Sendungen wie Steel Buddies, Asphalt Cowboys und Outback Truckers live online streamen. Ein echtes Highlight des Senders ist aber vor allem die TV-Show Sidneys Welt. YouTuber, Autotuner und Geschäftsmann Sidney Hoffmann gewährt in seiner Doku-Soap spannende Einblicke in sein Leben. In seiner Werkstatt im Ruhrpott tüftelt er mit seinen Kollegen Pedro und Tobi an Fahrzeugen. Egal, ob neue Felgen aufgezogen oder das Fahrwerk ausgetauscht werden soll, bei Sidney Industries wird jeder Wunsch möglich gemacht. Wenn du dich für Autotuning interessierst und dir den einen oder anderen Tipp von Sidney holen willst, dann schaue dir Sidneys Welt im Live-Stream auf Joyn an.
Nicht nur den Live-Stream des Senders DMAX kannst du auf Joyn finden. Auch das Programm anderer TV-Sender wie Sat.1, TLC und Discovery findet du auf Joyn. Fernsehen jederzeit anschauen, so wie es sein sollte - auf Joyn PLUS auch in HD. Du hast einmal eine Sendung verpasst? Kein Problem, denn in der DMAX Mediathek auf Joyn kannst du zahlreiche DMAX Sendungen einfach im Nachhinein anschauen - wann du willst.