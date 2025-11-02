KiKA Live
KiKA Live
KiKA: Live-TV online streamen auf Joyn
Auf dem Kinderkanal von ARD und ZDF, kurz KiKa genannt, finden Heranwachsende jede Menge Unterhaltung und Wissen, dass ganz genau auf ihr Alter zugeschnitten ist. So müssen sich auch die Eltern keine Sorgen machen, was die Kleinen denn gerade im TV anschauen.
Schloss Einstein: Mit Kindern für Kinder
Das wäre zum Beispiel die preisgekrönte Serie Schloss Einstein. Seid 1989 ausgestrahlt, ist die Serie mit sage und schreibe über 1000 Folgen in 25 Staffeln weltweit die längste Kinder-Fernsehserie überhaupt. Darin geht es um einer Schule in einem Schloss, dass sich in Erfurt befindet. Mit der Mischung aus spannenden Abenteuern, emotionalen Beziehungen und spielerisch vermittelten Wissen für 8- bis 14-Jährige erfreut sich die Sendung nicht nur in Deutschland ungebrochener Beliebtheit, sondern wurde auch in zahlreiche Ländern exportiert. So gibt es unter anderem auch in Belgien, Norwegen und Italien Fans von Schloss Einstein. Und bei uns kannst sie auch anschauen - im KiKa Livestream.
Weitere Kinder-Serien auf dem KiKA
Neben Schloss Einstein gibt es noch jede Menge weitere Serien, die nicht nur kindgerecht unterhalten, sondern auch spielerisch Wissen vermitteln. So zum Beispiel Die Pfefferkörner, eine Detektivserie für Kinder, die seit 1999 ausgestrahlt wird. Es gibt sie ebenfalls live auf Joyn zu sehen.
Auch Nachrichten für Kinder gibt es auf dem KiKa zu sehen. Logo! ist eine Nachrichten-Sendung speziell für Kinder, die täglich gesendet wird. Und in der Magazin-Sendung KiKA LIVE wird vor allem über tägliche Probleme von Kindern berichtet. Moderiert wird das Kindermagazin von der Schauspielerin und Autorin Tanja Mairhofer und dem Schauspieler und Sänger Ben. KiKA LIVE kannst du natürlich auch online im Live-Stream von KiKA auf Joyn anschauen.
Für die kleinsten Zuschauer gibt es das Kikaninchen. Das computeranimierte, blau Kaninchen führt Vorschulkinder im Alter von 3 bis 6 Jahren durch das Programm am Vormittag, dass aus unter anderem aus Sendungen wie Die Sendung mit dem Elefanten, Au Schwarte! und Kleine Prinzessin besteht. Auch durch den Livestream auf Joyn kannst du das Kikaninchen hoppeln sehen.
Natürlich sind auf dem KiKA auch die Klassiker des Kinder-Fernsehens vertreten. So gibt es im Stream auch die aktuellen Folgen von Unser Sandmännchen, Löwenzahn und Die Sendung mit der Maus online im TV zu sehen.
Diese Sendungen und viele mehr findest du im Live-Stream von KiKA auf Joyn, in bester HD-Qualität. Aber auch weitere TV-Sender der Öffentlich-Rechtlichen kannst du auf Joyn finden, wie etwa ARD, ZDF, ARD-alpha, ZDFneo, Phoenix oder Arte.