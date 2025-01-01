Mediathek Comedy Central
Mediathek Comedy Central
Comedy Central - ganze Folgen kostenlos streamen auf Joyn
Comedy Central: Dieser Name steht für pures Training für die Lachmuskeln. Den erfolgreichen Sender aus der Viacom Familie kannst du jederzeit in unserem Live-TV Programm ansehen. Dort laufen kultige Serien wie American Dad und South Park. Du findest aber auch alte Klassiker wie Der Prinz von Bel Air sowie neue TV-Hits wie Bojack Horseman.
Aber damit nicht genug: In der Comedy Central Mediathek auf Joyn gibt es noch mehr Serien, die du jederzeit kostenlos streamen kannst.
Stand-Up Highlights von Comedy Central
Stand-Up verlangt absolutes Können: Vor einem Live-Publikum müssen Comedians beweisen, dass ihr Humor nicht nur Lacher vom Band hervorrufen kann. So auch in der Comedy Central Show Stand-Up 3000. Moderator Maxi Gstettenbauer lädt in jeder Folge drei Comedians zu sich ein. Diese müssen zu ein und demselben Thema zeigen, was sie können.
Ein Wiedersehen mit Maxi Gstettenbauer gibt es auch in der Stand-Up Show Comedy Central Presents. Dort bekommen die Comedians eine halbe Stunde, um ihre besten Gags vor Live-Publikum zu präsentieren. Darunter stellen Komiker wie Salim Samatou, Felix Lobrecht oder Özcan Cösar ihren Humor unter Beweis.
Komik trifft Information bei Comedy Central
Aber bei Comedy Central gibt es noch mehr als nur Stand-Up. So kommentiert bei Comedy Central News der preisgekrönte Komiker Ingmar Stadelmann aktuelle Nachrichten in Deutschland. Die satirische Sendung Comedians lösen Weltprobleme geht da noch einen Schritt weiter. Wie der Titel schon sagt, versuchen hier Komiker und Komikerinnen Probleme wie Fake News und Klimawandel augenzwinkernd in den Griff zu bekommen. Informativ kommt auch Der Comedy Roadtrip daher: Hier fahren Ingmar Stadelmann, Osan Yaran und Thomas Schmidt durch Deutschland, die Schweiz und Österreich und nehmen die Klischees der jeweiligen Regionen unter die Lupe.
Comedy Central-Highlights aus den USA
Comedy Central hat aber nicht nur Comedy aus Deutschland zu bieten, sondern auch US-Highlights wie Drawn Together. In der kultigen Zeichentrick-Satire wohnen eine Reihe von verdächtig vertrauten Comic-Figuren in einem Haus zusammen. Dort werden sie dabei gefilmt, wie sie so ziemlich jedes Tabu brechen, das es gibt. Noch mehr US-Comedy gibt es in der Comedy Central Mediathek bei Joyn PLUS+. Dort kannst du zum Beispiel auch die Serien Workaholics und Another Period streamen.
In Another Period geht es um die reiche Familie Bellacourt. Am Anfang des 20ten Jahrhunderts leben sie an der US-Ostküste in Saus und Braus. Vor allem die respektlosen Schwestern Lilian und Beatrice schlagen dabei oft über die Stränge. Im Gegensatz dazu müssen sich die Workaholics in der gleichnamigen Serie das Geld noch selbst verdienen. Dabei lassen sie jedoch keine Gelegenheit aus, so wenig zu arbeiten wie nur irgendwie möglich ist.
In der Comedy Central Mediathek findest du ebenfalls ganze Folgen von American Dad: Stan Smith arbeitet als Waffenexperte bei der CIA und würde sich selbst als einen absoluten Vorzeigeami bezeichnen. Neben seiner Tätigkeit bei der CIA ist er vor allem eins: ein American Dad. Er und seine Frau leben zusammen mit ihrem Teenie-Sohn Steve und ihrer ultra-liberalen Tochter Hayley. Ebenfalls Teil der American Family ist das Alien Roger. Stan rettete ihn einst aus der Area 51 vor dem sicheren Tod. Und der sprechende Goldfisch Klaus, der ein missglücktes Experiment aus dem CIA-Labor ist, lebt auch unter dem Dach des American Dad.
Ein weiterer Comedy-Hit ist die Satire South Park. Die Grundschüler Stan, Kyle, Cartman und Kenny stiften in jeder Episode der Comedyserie Unruhe im titelgebenden South Park. Seit 1994 nehmen die krude animierten Rotzlöffel kein Blatt vor den Mund und packen immer wieder politisch aufgeladene Themen an.
Auf Comedy Central sind außerdem viele Folgen von BoJack Horseman zu sehen: Die Animationsserie mit Comedy-Elementen erzählt die Geschichte eines sprechenden Pferdes, das in den 90ern Star einer US-Sitcom war. Zwanzig Jahre später ist Bojack Horseman ein arbeitsloser Alkoholiker, der seine Einsamkeit mit Sarkasmus überspielt.
Fans von Bob's Burgers sind bei Comedy Central auch bestens aufgehoben. Wer eine Folge im TV verpasst hat, kann diese jederzeit auf Joyn nachholen.
Egal ob Stand-Up-Comedians, deutsche Satiresendungen oder originelle US-Comedy: In der Comedy Central Mediathek auf Joyn findest du auf jeden Fall etwas, um dein Zwerchfell zu trainieren. Jetzt einfach online kostenlos auf Joyn streamen.