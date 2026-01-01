Bob's Burgers
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Bob's Burgers
Bob Belcher führt in der dritten Generation das Restaurant "Bob's Burgers", gemeinsam mit seiner Frau und ihren drei Kindern. Er glaubt fest daran, dass die Qualität seine Burger für sich selbst spricht und scheut nicht davor zurück, eine breite Auswahl an verrücktesten Kreationen anzubieten. Seine Frau Linda unterstützt seinen Traum, doch die ständig wiederkehrenden schlechten Zeiten nerven sie. Bob hat alle Hände voll zu tun, um den Betrieb am Laufen zu halten - und dann taucht auch noch andauernd Lindas Exfreund, ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes auf.
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-6, Season 11-12, Season 15: Comedy Central
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