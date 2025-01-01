Mediathek Nickelodeon
- BARBAPAPA und Familie
- Blaze und die Monster-Maschinen
- CatDog
- Cosmo & Wanda: Ein neuer Wunsch
- Danger Force
- Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles
- Die Casagrandes
- Die Patrick Star Show
- DORA
- Henry Danger
- Hey Arnold!
- iCarly
- Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
- Paddingtons Abenteuer
- Schere, Stein, Papier
- SpongeBob Schwammkopf
- Sonic Prime
- Willkommen bei den Louds
- The Thundermans: Undercover
- Willkommen bei den echten Louds
- Wylde Pak
Nickelodeon - ganze Folgen streamen auf Joyn
Nickelodeon ist ein privater Fernsehsender für Kinder, für den Zeichentrickserien, Shows für Kinder und Realfilm-Serien produziert werden. Zu den erfolgreichsten Eigenproduktionen gehören Zoey 101, Neds ultimativer Schulwahnsinn, Drake & Josh, iCarly mit Miranda Cosgrove oder Victorious mit Ariana Grande.
Doch auch SpongeBob Schwammkopf, Beyblade Burst, Willkommen bei den Louds und Paddington Bär sind beliebte TV-Formate des Senders.
Weltweite Neuausrichtung im Jahr 2017
Am 01. September 1977 nahm der Sender in den USA den Betrieb auf, damals noch unter dem Namen Pinwheel. Die Ausstrahlung war zuerst regional, ehe das Fernsehprogramm 1979 landesweit gesendet wurde. Zeitgleich wurde der Sender in Nickelodeon umbenannt.
Fun fact: Der Name Nickelodeon ist der englischen Bezeichnung der ersten US-Kinos entlehnt. Aufgrund ihrer Eintrittspreise von fünf Cent (=1 Nickel) wurden sie nickel odeons genannt.
Zu Beginn gab es keine Werbung. Stattdessen wurden kurze Clips gezeigt, in denen ein Pantomime seine Tricks vor einem schwarzen Hintergrund vorführte. Mit der Zeit wurde Nickelodeon zunehmend erfolgreicher. Seit September 2005 wird das Programm auch in Deutschland ausgestrahlt. Im Juni 2017 fand eine weltweite Neuausrichtung statt. Der Sender wurde übergreifend umbenannt. Aus Nickelodeon wurde Nick und das Programm wird mittlerweile in 30 Ländern ausgestrahlt.
Sendervielfalt, auch für Erwachsene
Neben der sprachlichen Vielfalt punktet Nickelodeon auch mit einer bunten Palette an Schwestersendern. So komplettieren folgende Sender das Programm:
Nick Jr. - Seit März 2009 laufen hier im Pay-TV Kindersendungen für die jüngsten Zuschauer ohne Werbeunterbrechung, beispielsweise Barbapapa, PAW Patrol oder Paddingtons Abenteuer.
TeenNick - Die Serien hier richten sich an eine jugendliche Zielgruppe. Übertragen werden Folgen von Clarissa, iCarly, Ned’s ultimativer Schulwahnsinn, True Jackson oder Victorious.
NickToons - Im Gegensatz zu den anderen NickToon-Ablegern werden in Deutschland nicht ausschließlich Nicktoons gezeigt. Auch Zeichentrick-, Animations- und Realserien wie Avatar – Der Herr der Elemente, Die Legende von Korra, Rugrats oder Yu-Gi-Oh sind dabei. Auch SpongeBob Schwammkopf ist hier zu Hause.
Nick at Nite - Nick@nite richtet sich an ein erwachsenes Publikum. Hier werden überwiegend eingekaufte Sitcoms wie Friends, Full House oder Die Nanny ausgestrahlt.
NickMusic - Nickelodeons erster weltweit ausgestrahlter digitaler Musiksender für Kinder. Hier wird Musik von beliebten kindgerechten nationalen und internationalen Bands und Musikern gespielt. Mit dabei sind Miley Cyrus, Robbie Williams und die Jonas Brothers.
Nicht nur im Fernsehen beliebt
Die Nickelodeon Studios sind Teil der Universal Studios und eine beliebte (Touristen)Attraktion. Seit Juni 1990 können Fans die originalen Schauplätze der Sendungen besichtigen. Kenan & Kel und Clarissa sind nur zwei der Serien, die in den Studios produziert worden sind.
Bis 2005 waren die Studios in Orlando beheimatet, ehe sie nach Burbank in Kalifornien verlegt wurden.
