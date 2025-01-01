Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten
Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten
Die sechs heldenhaften Hunde Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble und Skye führen mit Hilfe ihres Trainers Ryder verschiedene Missionen in ihrem Wohnort durch. Von Katzen auf Bäumen bis zu Zügen, die feststecken, ist alles dabei.
Paw Patrol: Sechs Fellfreunde auf Rettungsmission
Chase, Skye, Zuma, Marshall, Rocky und Rubble sind die Paw Patrol. Angeführt vom 10-jährigen Ryder werden die mutigen Welpen als Rettungshunde ausgebildet und sind immer dann zur Stelle, wenn in Adventure Bay Schwierigkeiten auftreten. Ob es sich dabei um eine Katze im Baum, einen entgleisten Zug oder Menschen in Notsituationen handelt: die sechs kleinen Fellfreunde auf vier Pfoten sind immer da, um den Tag zu retten.
Eine tierisch gute Crew
Jeder der sechs Welpen ist von einem realen Job wie einem Bauarbeiter, Feuerwehrmann oder Polizist inspiriert. Ryder und seine Fellnasen bringen dabei jeweils ihre individuellen Charaktere und Stärken mit in jeden Einsatz:
Der Dalmatiner Marshall ist ein Feuerwehr- und Rettungshund. Er ist liebenswürdig, chaotisch, albert gerne herum und ist immer für seine Freunde da.
Skye ist die Hündin der Lüfte. Für alle Rettungsaktionen in der Luft ist sie zuständig und mit dem Hubschrauber in ihrem Pup-Pack ist sie immer bestens ausgerüstet.
Rubble ist eine englische Bulldogge und der Bauarbeiter im Team. Wann immer etwas gehandwerkelt werden muss, übernimmt er diese Aufgabe.
Schäferhund Chase liebt Pflichten und Regeln. Er ist der Polizeihund bei der PAW PATROL und macht oft Durchsagen durch ein Polizeimegaphon.
Rocky recycelt und repariert gerne. Er ist stets für alle Gelegenheiten gewappnet und hat alles parat, sobald es benötigt wird.
Zuma liebt das Wasser, typisch für einen Labrador wie ihn. Wann immer eine Rettungsmission im Wasser notwendig ist, ist Zuma zur Stelle.
Ryder ist der Anführer der PAW PATROL und mit seiner Crew immer dann zur Stelle, wenn jemand in Adventure Bay seine Hilfe braucht.
Kinderserie mit Lehrauftrag
Seit 2013 wird die TV-Serie in Deutschland ausgestrahlt und begeistert vor allem kleine Kinder. Paw Patrol ist für Kinder eine unterhaltsame Möglichkeit, Mut, Heldentum, Tapferkeit und Freundschaft zu entdecken und zu lernen. Die Geschichten in jeder Folge sind spannend, jedoch nie gruselig oder angsteinflößend. Paw Patrol soll den Kindern zeigen, dass mit den richtigen Freunden an der Seite Großes bewirkt werden und jeder ein Held sein kann. Und das seit nunmehr neun Staffel mit jeweils 26 Episoden.
Je weiter die Staffeln fortschreiten, desto ungewöhnlicher und abenteuerlicher werden die Rettungsmissionen der sechs Welpen. So hat die Paw Patrol beispielsweise öfter Begegnungen mit Außerirdischen oder sie müssen herausfinden, was hinter dem Mega-Wachstum der Pflanzen in Adventure Bay steckt. Die Ausrüstungen der Hunde werden von Staffel zu Staffel umfangreicher, ebenso weitet sich das Einsatzgebiet der Paw Patroller über Adventure Bay hinaus aus und führt die Fellfreunde in die Arktis oder den Dschungel.
Bemerkenswert ist die Kooperation von Paw Patrol und der American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, wodurch in einigen Episoden Informationen über die richtige Pflege und Haltung der unterschiedlichsten Tiere eingeflochten werden.
Du hast Lust Ryder und seine Lieblings-Fellfreunde auf ihren Abenteuern zu begleiten und Adventure Bay zu einem sicheren Ort zu machen? Dann schau dir Paw Patrol jetzt auf Joyn an und verpasse keine heldenhafte Rettungsaktion der sechs Helfer auf vier Pfoten.