Mediathek RiC
- Adventurers - Mission Zeitreise
- Altair im Sternenland
- Cosmo und Wanda
- Der kleine Bär
- Die Drachenjäger
- Die faule Paula
- Die magischen Zahnfeen
- Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
- Enid Blyton - Abenteuerserie
- Fix & Foxi
- Ivanhoe
- Jim Hawkins - Rückkehr zur Schatzinsel
- Marvellous Milly
- Mission Odyssey
- Mittelland - Die Legende der Elfen
- MP4orce
- Oto and Music
- Robo Roach
- Urmel
Ganze Folgen von RiC online streamen auf Joyn
Willkommen in der Welt der wunscherfüllenden Zahnfeen, furchtlosen Drachenjäger und magischen Elfen. Das TV-Programm von RiC bietet die beste Unterhaltung für die ganze Familie, allen voran die Kinder. Von fantastischen Zeichentrickserien bis hin zu abenteuerlichen Live-Action-Verfilmungen: In der RiC Mediathek ist jedes Familienmitglied bestens aufgehoben. Endlich können Hit-Serien wie Adventurers - Mission Zeitreise, Mittelland - die Legende der Elfen und Papyrus jederzeit und von überall gestreamt werden.
Egal ob zu Hause oder unterwegs, auf dem Smartphone oder auf dem Laptop, auf Joyn kannst du dir jetzt sämtliche RiC-Serien kostenlos im Live-Stream ansehen. Damit streamst du ganz einfach ganze Folgen online und verpasst keine einzige Sendung mehr. Und wenn du doch noch eine Folge verpasst hast, kannst du das auch nach TV-Ausstrahlung kostenlos und ohne Werbung auf Joyn nachholen. Bei uns findest du nicht nur die aktuellen Highlights, sondern die vollständigen Staffeln deiner Lieblingssendungen. Wenn du mal durch unsere RiC Sender-Mediathek stöberst, findest du vielleicht auch weitere Formate, die dich interessieren würden.
Jede Menge Zeichentrickserien mit RiC-TV
Die magischen Zahnfeen ist eine deutsche Animationsserie, die bereits in acht Sprachen synchronisiert wurde. Im Zentrum stehen vier fantastische Zahnfeen, die mit viel Zauberstaub, übernatürlichen Fähigkeiten und verrückten Abenteuern die Wünsche von Kindern auf der ganzen Welt erfüllen.
Du willst zurück in die Zeit reisen und mythische Ungeheuer bekämpfen? Dann ist die Hit-Serie Die Drachenjäger die Richtige für dich. Begleite die beiden Freunde Gwizdo und Lian Chu in ihre urkomische, mittelalterliche Welt, die von furchtbaren Drachen terrorisiert wird. Nur du kannst ihnen helfen, die Bevölkerung der kleinen Stadt vor den bösen Monstern zu schützen.
Für Fans der ägyptischen Mythologie hat das RiC-Programm auch noch etwas zu bieten: Papyrus ist ein elternloser Junge, der in einer Papyrusplantage aufgewachsen ist. Das Schicksal von ganz Ägypten ist in seinen Händen, denn er muss das Land vor dem Gott der Unterwelt retten und den Falkengott Horus befreien. Ob er das schaffen wird? Schau dir Papyrus kostenlos auf Joyn im Stream an.
Lust auf noch mehr magische Zeichentrick- und Live-Action-Sendungen? Bei Joyn PLUS+ findest du noch mehr spannungsgeladene TV-Highlights, Filme und Serien, die du unabhängig vom TV-Programm und ohne Werbung streamen kannst. Teste Joyn PLUS+ kostenlos und beginne sofort das Bingen.