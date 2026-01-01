Ivanhoe
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Ivanhoe
König Richard Löwenherz verliert nach den Kreuzzügen seinen Thron. Sein Bruder, Prinz John, ergreift die Herrschaft und tyrannisiert das Volk - bis der Sohn des Königs, Ivanhoe, einschreitet und darum kämpft, das Erbe seines Vaters zu beschützen.
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs