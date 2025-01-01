Mediathek Tele 5
Gute Unterhaltung - Das ist das Motto des Free-TV Senders Tele 5. Und dem Motto werden sie vor allem gerecht mit zahlreichen Spielfilmen. Nicht umsonst war das Motto des Senders lange "Wir lieben Kino". So kann man bei dem Sender Film-Klassiker der Kinogeschichte anschauen, genauso ist Tele 5 aber auch das Zuhause für kultige Trashfilme wie Sharknado oder Robocroc. Und jetzt hat Tele 5 wiederum ein Zuhause gefunden in der Mediathek auf Joyn.
Spielfilme und Serien
Aber auf Tele 5 finden sich nicht nur zahlreiche Filme. Auch kultige TV-Serien wie Sci-Fi-Serie Gene Roddenberry's Andromeda oder die Abenteuerserie Relic Hunter kannst du auf Tele 5 ansehen. Aktuelle TV-Highlights wie die Science-Fiction-Serie The Handmaid's Tale, die Drama-Serie Fargo oder die Fantasy-Serie The Shannara Chronicles findest du ebenfalls bei Tele 5. Und auch die aktuellste Staffel der neuen Serie aus der Welt von Raumschiff Enterprise, Star Trek: Discovery, zeigt ihre neuen Folgen auf Tele 5.
Bisher konntest du auf Joyn bereits das Programm von Tele 5 im Stream anschauen - bei Joyn Plus+ auch in HD. Jetzt gibt es zusätzlich bei uns auch noch die Mediathek von Tele5, wo du die Filme und Serien aus dem Tele 5 Programm auch nach der Ausstrahlung im Free-TV noch anschauen kannst. Und auch von anderen TV-Sendern wie ProSieben oder SAT.1 findest du eine Mediathek auf Joyn.