10 Winzer, Joachim Król und der Moissonnier
Folge 2: Von der Rhône in die Provence
Die aktuelle Folge ihrer Reise zu den besten Weinanbaugebieten Frankreichs führt Joachim Król und Vincent Moissonnier vom Rhône-Tal bis in die Provence. Im Norden des Départements Vaucluse liegt die Domaine Crôs de la Mûre. Dort liegen die Weinberge Eric Michels. Sie sind die erste Station für den deutschen Schauspieler und den französischen Restaurantbesitzer Moissonnier. Als Gäste von Pierre Masson erfahren die beiden die Geheimnisse des biodynamischen Weinanbaus. Der Winzer hat seine Kenntnisse und Erfahrungen übrigens gemeinsam mit seinem Bruder Vincent auch in einem Buch veröffentlicht. In Saint-Maximin-la-Sainte-Baume schließlich lernen Joachim Król und Vincent Moissonnier die Winzerin Suzel de Lanversin kennen, die ihr Weingut zusammen mit ihrem Mann eigenständig und autodidaktisch aufgebaut hat.
