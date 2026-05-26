Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
110 Hannover - Im Visier der Polizei

Rauschgiftjagd mit Hiro

DMAXFolge vom 26.05.2026
Rauschgiftjagd mit Hiro

Rauschgiftjagd mit HiroJetzt kostenlos streamen

110 Hannover - Im Visier der Polizei

Folge vom 26.05.2026: Rauschgiftjagd mit Hiro

45 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12

Polizeioberkommissar Colin und sein Spürhund „Hiro“ sollen in Niedersachsen dabei helfen, einen mutmaßlichen Drogendealer zu überführen. Der Hausdurchsuchung sind wochenlange Ermittlungen vorausgegangen. Jetzt ist „Hiros“ geschulte Nase gefragt. Findet der Vierbeiner in dem Gebäude Betäubungsmittel? Und bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle sind in Hannover mehr als 120 Polizisten und Polizistinnen im Einsatz, darunter auch Beamtinnen und Beamte aus anderen Bundesländern, der Schweiz und Österreich. Die Teams sorgen dafür, dass Hannovers Straßen sicher bleiben.

Alle verfügbaren Folgen