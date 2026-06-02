Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
110 Hannover - Im Visier der Polizei

Tatwaffe: Hantelstange

DMAXFolge vom 02.06.2026
Tatwaffe: Hantelstange

Tatwaffe: HantelstangeJetzt kostenlos streamen

110 Hannover - Im Visier der Polizei

Folge vom 02.06.2026: Tatwaffe: Hantelstange

45 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Vor einer Trinkhalle ist ein Streit eskaliert. Ein Mann liegt schwer verletzt und bewusstlos am Boden. Der Täter ist geflüchtet. Für die Beamten der Verfügungseinheit stellt nicht nur die Befragung der zum Teil stark alkoholisierten Zeugen eine Herausforderung dar. Eine Verkehrskontrolle entwickelt sich in Niedersachsen zu einer Geduldsprobe. Der Fahrer fühlt sich ungerecht behandelt und hat anscheinend nur wenig Interesse an einer Fahrtauglichkeitsprüfung. Und auf der Autobahn ist die Ladung eines Lkws unzureichend gesichert. So darf das Vehikel nicht weiterfahren.

Alle verfügbaren Folgen