110 Hannover - Im Visier der Polizei
Folge vom 02.06.2026: Tatwaffe: Hantelstange
45 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Vor einer Trinkhalle ist ein Streit eskaliert. Ein Mann liegt schwer verletzt und bewusstlos am Boden. Der Täter ist geflüchtet. Für die Beamten der Verfügungseinheit stellt nicht nur die Befragung der zum Teil stark alkoholisierten Zeugen eine Herausforderung dar. Eine Verkehrskontrolle entwickelt sich in Niedersachsen zu einer Geduldsprobe. Der Fahrer fühlt sich ungerecht behandelt und hat anscheinend nur wenig Interesse an einer Fahrtauglichkeitsprüfung. Und auf der Autobahn ist die Ladung eines Lkws unzureichend gesichert. So darf das Vehikel nicht weiterfahren.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.