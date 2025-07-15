110 Hannover - Im Visier der Polizei
Folge vom 15.07.2025: Wenn Sekunden entscheiden
44 Min.Folge vom 15.07.2025Ab 12
Die Kommissar:innen der „Polizeiinspektion Besondere Dienste“ werden zur Unterstützung ins Bahnhofsviertel gerufen. Dort soll eine ältere Dame mit Rollator einen Busfahrer attackiert haben. Direkt vor der Nase der Fahrradpolizei rast eine Limousine mit Vollgas über eine rote Ampel und verfehlt nur um Haaresbreite andere Verkehrsteilnehmer. Können die Gesetzeshüter den rücksichtslosen Raser stellen? Und auf der A2 wird Gefahrgut kontrolliert. Die Beamten und Beamtinnen nehmen Fahrzeuge ins Visier, die entzündliche, giftige oder explosive Fracht transportieren.
