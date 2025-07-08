Folge vom 08.07.2025
Wahrheit oder Täuschung?Jetzt kostenlos streamen
110 Hannover - Im Visier der Polizei
Folge vom 08.07.2025: Wahrheit oder Täuschung?
44 Min.Folge vom 08.07.2025Ab 12
Die Einsatzkräfte der „Polizeiinspektion Besondere Dienste“ rücken nach einer Schlägerei vor einer Bar als Verstärkung an. Die Beteiligten schildern das Geschehen höchst unterschiedlich. Doch Alkoholkonsum hat ganz sicher eine Rolle gespielt. Polizeikommissarin Kathi und ihrem Kollegen Claas fällt in dieser Folge ein Auto ins Auge, dessen Kennzeichen nicht zum Fahrzeug passt. Der Fahrer verstrickt sich in Widersprüche. Und bei der Kontrolle einer Paketbotin weist deren ID-Card Unregelmäßigkeiten auf. Handelt es sich um einen Fall von Schwarzarbeit?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.