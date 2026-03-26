Haus voller Tiere in VollbrandJetzt kostenlos streamen
112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 26.03.2026: Haus voller Tiere in Vollbrand
45 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Die Feuerwehr in Fürstenwalde an der Spree erreicht ein Notruf aus der Nachbargemeinde. Dort steht ein Gebäude in Flammen. Verletzte Personen sind bisher keine bekannt, aber es befinden sich offenbar noch Hunde und Katzen in dem Einfamilienhaus. Der Brand ruft ein Großaufgebot an Rettungskräften auf den Plan. Die Abstimmung will durchdacht sein. In Hamburg piept spät in der Nacht ein Rauchmelder. Während die meisten Bürger tief schlafen, macht sich ein Löschzug auf den Weg zum Einsatzort. Und im ostwestfälischen Bielefeld brennt es in einer Küche.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.