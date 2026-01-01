112: Feuerwehr im Einsatz
112: Feuerwehr im Einsatz
Lodernde Flammen, verheerende Unfälle und schwerstverletzte Menschen: Die Serie zeigt die Lebensretter von der Feuerwehr im Einsatz aus Bodycam-Perspektive.
112: Feuerwehr im Einsatz – Jede Sekunde zählt
Sie befreien verletzte Unfallopfer aus Autowracks und sie kämpfen täglich gegen lodernde Flammen: Die mutigen Notfallhelfer der Feuerwehr. Die Doku-Reihe 112: Feuerwehr im Einsatz begleitet Feuerwehrmänner aus Krefeld, Delmenhorst und Dortmund bei ihrem Arbeitsalltag. Und dieser fordert vollen Körpereinsatz, absolute Konzentration und hohe Risikobereitschaft. Denn in Gefahrensituationen kann jeder Fehler schwere Konsequenzen haben.
Feuerwehrmann: Ein Job wie kein anderer
Als Feuerwehrmann muss man in akuten Gefahrensituationen schnell reagieren. Wenn es um Menschenleben geht, zählt jede Sekunde. Brände können schnell außer Kontrolle geraten, Menschen handeln unter Stress unberechenbar, und immer kann etwas passieren, das nicht vorhersehbar war. Wenn die Feuerwehrmänner ausrücken, müssen sie also immer für den Ernstfall gerüstet sein – auch wenn sie häufig nicht wissen, wie dieser konkret aussieht. Denn erst vor Ort können die Einsatzkräfte abschätzen, wie hoch die Gefahr wirklich ist. Und das heißt: Adrenalin pur.
Situationen, die an die Nieren gehen
In der DMAX Eigenproduktion 112: Feuerwehr im Einsatz bist du hautnah dabei. Die Feuerwehrmänner werden nicht nur von Kamerateams begleitet. Sie tragen bei ihren Einsätzen auch noch Bodycams, die den Zuschauer direkt mit an den Gefahrenherd nehmen. So kann man das dramatische Geschehen aus der Perspektive der Einsatzkräfte erleben und sich in ihren gefährlichen Job hineinversetzen.
Dabei sind kleine Brandherde und Sturmschäden nur die geringsten Übel. Denn wenn es um Menschenleben geht - egal ob sie in den Flammen gefangen sind oder drohen Suizid zu begehen - müssen die Lebensretter große Risiken eingehen. Wenn eine Situation geklärt ist, geht es meistens direkt los zum nächsten lebensgefährlichen Einsatz.
Willst du einen Feuerwehr-Einsatz begleiten? Feuer löschen, Menschen retten? Dann schau doch einfach rein. 112: Feuerwehr im Einsatz kannst du online und kostenlos auf Joyn streamen.
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