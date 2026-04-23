112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 23.04.2026: Feuer durch Erdschluss
44 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Löschen unter Spannung: In Aschaffenburg brennt es in einem Trafohäuschen. Die Ursache war ein Erdschluss. Erst nachdem der Strom sicher abgeschaltet ist, können die Einsatzkräfte die Flammen mit einem speziellen Löscher bekämpfen. Auch im Essener Stadthafen wütet ein Feuer. Die Rauchentwicklung ist so massiv, dass die Bevölkerung per App gewarnt wurde. Und auf der A12 hat sich ein Unfall ereignet. Geplant ist, den Pkw mit dem Rüstwagen von der Fahrbahn zu ziehen. Allerdings gestaltet sich der Abtransport des komplett zerstörten Fahrzeugs schwieriger als erwartet.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.