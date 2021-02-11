112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 11.02.2021: Großeinsatz!
44 Min.Folge vom 11.02.2021Ab 12
In Hagen versucht ein Großaufgebot an Einsatzkräften einen Brand in einem Mehrfamilienhaus einzudämmen. Ein Angriffstrupp kämpft sich bei extremer Hitze bis ins Dachgeschoss vor, denn die Flammen drohen auf benachbarte Gebäude überzugreifen. Bei einer Feuersbrunst auf einem Campingplatz müssen die Lebensretter ebenfalls schnell handeln. Dort droht Gefahr durch Gasflaschen. Und auf der Autobahn hält eine renitente Person die Notfallhelfer auf Trab. Der Mann war an einem Verkehrsunfall beteiligt. Möglicherweise sind Alkohol oder Drogen mit im Spiel.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.