112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 06.10.2022: Eingeschlossen!
44 Min.Folge vom 06.10.2022Ab 12
Verkehrsunfall in Düsseldorf: Ein Kleinwagen ist mit voller Wucht in ein geparktes Auto gekracht. Das Fahrzeug steht in Flammen. Und Hunderte Liter Wasser reichen nicht aus, um den Brand zu löschen. In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt ist außerdem zoologisches Fachwissen gefragt. Denn ein verschollener Mieter hat in seiner Wohnung zwei Schlangen zurückgelassen. Ein Reptilienexperte soll klären, ob die herrenlosen Tiere giftig sind. Und in Gera schwebt ein 16 Wochen alter Säugling in Gefahr. Das Kind ist in einem Pkw eingeschlossen.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.