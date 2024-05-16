Zum Inhalt springenBarrierefrei
112: Feuerwehr im Einsatz

Spezial: Die stärksten Einsätze

DMAXFolge vom 16.05.2024
Spezial: Die stärksten Einsätze

45 Min.Folge vom 16.05.2024Ab 12

Dieses Special von „112“ blickt noch einmal auf die bedrohlichsten und prekärsten Einsätze der 9. Staffel zurück. In Potsdam brannte der Alte Landtag. Als der Dachstuhl einstürzte, mussten sich die Feuerwehrleute schnell in Sicherheit bringen. In Dresden war eine Straßenbahn entgleist. Bei dem Versuch, den 55 Tonnen schweren Zug wieder auf die Schienen zu stellen, kam moderne Technik zum Einsatz. Und in Fürstenwalde/Spree versuchten sich die Notfallhelfer Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen. Doch hinter der Tür versperrte ihnen ein Vierbeiner den Weg.

