Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
112 Notruf Deutschland

Einsatz extrem

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 04.05.2021
Einsatz extrem

Einsatz extremJetzt kostenlos streamen

112 Notruf Deutschland

Folge 4: Einsatz extrem

85 Min.Folge vom 04.05.2021Ab 12

Sie sind die Helden unseres Alltags: Notfallsanitäter, Ärzte und Ärztinnen, Pflegekräfte und Feuerwehrmänner. In dieser Folge von "112 Notruf Deutschland" treten sie alle gemeinsam auf. Unsere Retter im Schichtdienst - zwischen Frankfurt, Ludwigshafen, Essen und Berlin. Löschen, Leben retten oder einfach nur trösten - in Zeiten von Corona haben deutsche Hilfskräfte mehr zu tun, als jemals zuvor.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

112 Notruf Deutschland
SAT.1
112 Notruf Deutschland

112 Notruf Deutschland

Alle 2 Staffeln und Folgen