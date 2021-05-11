Zum Inhalt springenBarrierefrei
112 Notruf Deutschland

Brennpunkt Berlin-Neukölln

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 11.05.2021
Brennpunkt Berlin-Neukölln

Folge 5: Brennpunkt Berlin-Neukölln

89 Min.Folge vom 11.05.2021Ab 12

Die Arbeit im Problembezirk Neukölln gilt als besondere Herausforderung. Feuerwehrmann ist hier kein Beruf, sondern eher eine Berufung. Mehr als 2000 Mal im Monat rücken die Retter auf den Löschzügen und in den Rettungswagen aus, um den Menschen in ihrem Kiez zu helfen. Über Wochen wurde das Team der Feuerwache bei ihrer Arbeit begleitet. Unverfälscht, nah dran und extrem aufregend - in jeder Hinsicht. Bildrechte: SAT.1.

