112 Notruf Deutschland

Held:innen im Einsatz

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 25.05.2021
Held:innen im Einsatz

Folge 5: Held:innen im Einsatz

85 Min.Folge vom 25.05.2021Ab 12

Notfallsanitäter Christoph Grüne und Markus Seiler retten eine verunglückte Rollerfahrerin, einen abgestürzten Rolltreppenbenutzer und andere Frankfurter und Frankfurter:innen, die aus dem Tritt gekommen sind. In der Uniklinik Essen kommt es zu dramatischen Fällen im Schockraum. Oberärztin Yvonne Böger und Oberärztin Pouneh Engelmeyer haben alle Hände voll zu tun. Unsere Held:innen in Essen und Frankfurt - im Dauer-Einsatz für Menschen in größter Not.

SAT.1
