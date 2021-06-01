Zum Inhalt springenBarrierefrei
112 Notruf Deutschland

Retten rund um die Uhr

SAT.1Staffel 2Folge 6vom 01.06.2021
Folge 6: Retten rund um die Uhr

88 Min.Folge vom 01.06.2021Ab 12

Ein Bauarbeiter, der von der Leiter stürzt, ein Mann, der mit Herzinfarkt-Symptomen im Einkaufszentrum zusammenbricht und ein Kleinkind mit allergischer Reaktion. In Frankfurt müssen Notfallsanitäter Christoph Grüne und Markus Seiler diesmal alle Altersklassen retten. In der Essener Uniklinik reißt die Flut der Patient:innen gar nicht mehr ab. Oberarzt Sven Büchner und seine Kollegin Yvonne Böger stoßen an die Grenzen der Belastbarkeit.

SAT.1
