112 Notruf Deutschland
Folge 6: Retten rund um die Uhr
88 Min.Folge vom 01.06.2021Ab 12
Ein Bauarbeiter, der von der Leiter stürzt, ein Mann, der mit Herzinfarkt-Symptomen im Einkaufszentrum zusammenbricht und ein Kleinkind mit allergischer Reaktion. In Frankfurt müssen Notfallsanitäter Christoph Grüne und Markus Seiler diesmal alle Altersklassen retten. In der Essener Uniklinik reißt die Flut der Patient:innen gar nicht mehr ab. Oberarzt Sven Büchner und seine Kollegin Yvonne Böger stoßen an die Grenzen der Belastbarkeit.
112 Notruf Deutschland
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1