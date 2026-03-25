17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 25.03.2026: Die Sendung vom 25.03.2026
24 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12
+++ Nachricht aus dem Krankenstand: Abgewählter OB- Reiter schwer erkrankt +++ Schlafstörungen auf Höchststand: So schlafen Sie besser ein und durch +++ Völlig von der Rolle: Mittelfranke ist Europas bester Metzger
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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