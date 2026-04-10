17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 10.04.2026: Die Sendung vom 10.04.2026
24 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
+++ Anschlag auf jüdisches Restaurant in München: Staatsschutz ermittelt +++ Happy Birthday: Bayern-Trainer Kompany feiert 40. Geburtstag +++ Neue Highlights für Besucher: Freizeitparks starten in die Saison
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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