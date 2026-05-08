17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 08.05.2026: Die Sendung vom 08.05.2026
24 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
+++ Bald mustert die Bundeswehr in Bayern: Schüler streiken gegen Wehrpflicht +++ Baumarkt der Zukunft? Schotti berät Kunden in Niederbayern +++ Ungewöhnliche Haustiere: Die Frettchen-Flüsterer aus Schwaben
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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