17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen
Folge vom 05.08.2026: Die Sendung vom 05.08.2026
24 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
+++ Drillingsmutter getötet: Ehemann in Osnabrück auf der Anklagebank +++ Kein Lärmschutz: Bahnstrecke bei Celle nervt die Anwohner +++ Wat’n Theater: Freilichtbühne Bad Bentheim ist eine der ältesten in Niedersachsen +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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