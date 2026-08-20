17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen
Folge vom 20.08.2026: Die Sendung vom 20.08.2026
24 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
+++ Änderungen beim Abi: Kultusministerin präsentiert Oberstufenreform +++ Kleine Kämpfer: Die Frühchenintensivstation auf der Bult in Hannover +++ Firefighters: Amerikanischer Nachwuchs zu Besuch im Kreis Wolfenbüttel +++
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2025-2026: Sat.1 Norddeutschland GmbH & © Season 2025-2026: SAT.1 Norddeutschland GmbH