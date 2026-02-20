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21 Jump Street

Die Bürgerwehr

OneGateStaffel 3Folge 2vom 20.02.2026
Die Bürgerwehr

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21 Jump Street

Folge 2: Die Bürgerwehr

45 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

In der Bronx ermitteln junge Polizisten undercover in Schulen und Gangs, um Drogenringe und Waffenschieber aufzudecken. Der schmale Grat zwischen Gesetz und Verbrechen fordert seinen Tribut: Während sie tagsüber brisante Missionen meistern, kämpfen sie nachts mit persönlichen Problemen. Zuflucht bietet ihnen eine umfunktionierte Kirche in der Jump Street, die als geheimes Hauptquartier dient.

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