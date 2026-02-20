21 Jump Street
Folge 14: Es war einmal ...
46 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
In der Bronx ermitteln junge Polizisten undercover in Schulen und Gangs, um Drogenringe und Waffenschieber aufzudecken. Der schmale Grat zwischen Gesetz und Verbrechen fordert seinen Tribut: Während sie tagsüber brisante Missionen meistern, kämpfen sie nachts mit persönlichen Problemen. Zuflucht bietet ihnen eine umfunktionierte Kirche in der Jump Street, die als geheimes Hauptquartier dient.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
21 Jump Street
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH