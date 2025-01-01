23 Morde - Bereit für die Wahrheit?
Folge 1: Hammer
46 Min.Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Der Psychopath Maximilian Rapp hat insgesamt 23 Morde gestanden und wurde dafür zu lebenslanger Haft verurteilt. Die BKA-Ermittlerin Tara Schöll zweifelt jedoch an seiner Schuld und rollt den Fall neu auf. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Henry Kloss stattet sie Rapp einen Besuch im Gefängnis ab und geht einen gefährlichen Deal ein: Im Gegenzug für Informationen holt Tara den vermeintlichen Serienmörder als Berater ins Ermittlungsteam und verschafft ihm so den geforderten Freigang.
