23 Morde - Bereit für die Wahrheit?
1 StaffelAb 12
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23 Morde - Bereit für die Wahrheit?
23 ungeklärte Mord-Fälle versetzen Berlin in Aufruhr. Es gibt einen Geständigen: Maximilian Rapp. Doch die BKA-Ermittlerin Tara Schöll hat Zweifel an der Schuld des Verurteilten.
Genre:Krimi, Drama, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn GmbH
Enthält Produktplatzierungen
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