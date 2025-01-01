23 Morde - Bereit für die Wahrheit?
Folge 2: Tank
46 Min.
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Maximilian Rapp wird verdächtigt, eine Zeugin im Mordfall Bernd Sass entführt zu haben. Was keiner weiß: Tara hält Rapp versteckt, in der Hoffnung, durch ihn Hinweise auf den wahren Täter zu finden. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn der psychopathische Täter ermordet seine Opfer stets drei Tage nach dessen Entführung.
