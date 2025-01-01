23 Morde - Bereit für die Wahrheit?
Folge 3: Messer
46 Min.Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Tara und Henry wollen mit Rapps Hilfe den Mord an drei Brüdern rekonstruieren. Bei der Tatortbegehung im Wald wird Henry angegriffen. Wer will verhindern, dass die Ermittler den Täter finden? Und was verschweigt Maik Schächter, der einzige Überlebende der vier Brüder?
Genre:Krimi, Drama, Thriller
