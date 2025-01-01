Zum Inhalt springenBarrierefrei
23 Morde - Bereit für die Wahrheit?

Messer

Messer

MesserJetzt ohne Werbung streamen

23 Morde - Bereit für die Wahrheit?

Folge 3: Messer

46 Min.Ab 12

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Tara und Henry wollen mit Rapps Hilfe den Mord an drei Brüdern rekonstruieren. Bei der Tatortbegehung im Wald wird Henry angegriffen. Wer will verhindern, dass die Ermittler den Täter finden? Und was verschweigt Maik Schächter, der einzige Überlebende der vier Brüder?

