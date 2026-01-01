23 Morde - Bereit für die Wahrheit?
Folge 4: Gift
46 Min.Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Tara und Henry rollen den Fall eines Mordes in einem Krematorium neu auf. Rapp verlangt, dort zu übernachten, da hier seinerzeit das Opfer getötet und in einen Sarg gelegt wurde. Tara zögert zunächst, gibt ihm aber schließlich grünes Licht. Einige Stunden später ereilt sie eine furchtbare Nachricht: Rapps Bewacher wurde ermordet und wie das Opfer drapiert - neben ihm Rapp, der sich angeblich an nichts erinnern kann.
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23 Morde - Bereit für die Wahrheit?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Drama, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn GmbH
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