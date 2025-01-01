23 Morde - Bereit für die Wahrheit?
Folge 5: Mörser
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Durch einen anonymen Tipp gerät der Arzt Dr. Christian Bohn wieder ins Visier der Ermittler. Fast scheint es, als sei die Aufklärung des zwei Jahre zurückliegenden Mordes auch Rapps eigentliches Ziel - doch tatsächlich ist die Ermittlungsarbeit für ihn nur Mittel zum Zweck: Er will Tara isolieren und ihr Henry, ihren wichtigsten Vertrauten, nehmen.
