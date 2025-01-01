Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Eine Familie dreht durch

All3MediaStaffel 1Folge 1
Eine Familie dreht durch

Eine Familie dreht durchJetzt kostenlos streamen

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Folge 1: Eine Familie dreht durch

42 Min.Ab 12

Gordon Ramsay macht sich heute auf den Weg zum "Bella Giana's" im Bundesstaat New York. Seit Vinny das Restaurant von seinen Eltern übernommen hat, geht es nur noch bergab. Die Gäste bleiben aus und auch der Familiensegen hängt schief. Kann Gordon den Besitzern helfen, an frühere Erfolge anzuknüpfen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
All3Media
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Alle 3 Staffeln und Folgen