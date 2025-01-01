Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Mexikanische Familienfehde

All3MediaStaffel 1Folge 5
Mexikanische Familienfehde

Mexikanische FamilienfehdeJetzt kostenlos streamen

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Folge 5: Mexikanische Familienfehde

42 Min.Ab 12

Gordon Ramsay macht sich auf den Weg nach Los Angeles, um ein Familienrestaurant namens "La Serenata" aus der Krise zu holen. Nach einem tragischen Todesfall hat sich hier einiges verändert. Gordon geht zunächst undercover, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Kann er der Familie helfen und das Lokal innerhalb von 24 Stunden komplett umkrempeln?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
All3Media
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Alle 3 Staffeln und Folgen