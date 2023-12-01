Das große Galiläum mit KIJetzt kostenlos streamen
25 Jahre Galileo
Folge 1: Das große Galiläum mit KI
50 Min.Folge vom 01.12.2023Ab 12
"Galileo" widmet sich zum großen "Galiläum" der Künstlichen Intelligenz. Dafür lässt das Wissensmagazin mit Hilfe von KI den großen Galileo Galilei wieder auferstehen. Wie würde der große Denker Galilei heute aussehen? Wie würde er klingen? "Galileo" erschafft einen mittels KI designten Avatar und generiert seine Stimme sowie Aussagen. Im großen KI-Experiment steht Galileo Galilei wieder auf und besucht Aiman Abdallah im "Galileo"-Studio.
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spezial, Dokumentation, Technologie
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben